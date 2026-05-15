На Ставрополье в ДТП с опрокидыванием автомобиля погиб человек

Вечером 4 мая на 1 км автодороги «Подъезд к селу Кара-Тюбе от автодороги «Буденновск – Ачикулак - Нефтекумск»» произошла авария, в результате которой погиб пассажир. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Ставрополья.

По данным ведомства, 21-летний водитель BMW ехал со стороны села Кара-Тюбе в Ачикулак. Он не справился с управлением, вылетел в кювеит, в результате чего машина опрокинулась. Пассажирка автомобиля, 19-летняя девушка, скончалась на месте от полученных травм.

Наталья Шинкарева