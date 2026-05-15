ИП в Удмуртии привлекли к ответственности за продажу «паленого» Adidas

Арбитражный суд Удмуртии привлек к административной ответственности ИП из Можги, который продавал поддельную одежду под немецким брендом Adidas AG. Ему вменили использование чужого товарного знака (ст. 14.10 КоАП). Соответствующее решение судебной инстанции опубликовано в Картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам дела, ИП Мухаммад Нуриллоев продавал контрафакт в местном магазине «Караван». В ходе осмотра торговой точки сотрудники полиции изъяли 10 футболок, 5 жилетов и 11 пар обуви с изображением логотипа немецкой компании. Общая стоимость товаров составила около 40 тыс. руб. В суд обратился территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

В ходе судебного заседания ответчик признал свою вину. Суд учел, что ИП совершил правонарушение впервые. Бизнесмену вынесли предупреждение, а контрафактный товар постановили уничтожить.