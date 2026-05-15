Суд в Уфе арестовал криминального авторитета

Орджоникидзевский райсуд Уфы вчера арестовал 62-летнего ранее судимого уфимца, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

По данным «Ъ-Уфа», речь идет о Шираке Мелконяне.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, уголовное дело в отношении уфимца было возбуждено Главным следственным управлением республиканского МВД по материалам управления уголовного розыска и регионального УФСБ.

По данным следствия, не позднее июня 2023 года обвиняемый, имеющий статус так называемого вора в законе, был назначен «смотрящим» по Уфе, а с октября 2025 года стал курировать республику в статусе «положенца».

В ходе обыска у него обнаружили 400 тыс. руб., пять комплектов нард с символикой в виде «воровской звезды», а также колоду карт с изображениями криминальной субкультуры, отметили в МВД.

