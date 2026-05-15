ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке до 17,5%

Банк ВТБ (MOEX: VTBR) снизил ставки по рыночной ипотеке и программам рефинансирования на 0,5 процентного пункта (п. п.) с 15 мая. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Также банк улучшил условия для кредитов на большие суммы. Размер дисконта вырос до 0,5 п. п., а порог суммы уменьшился во всех регионах России, уточнили в ВТБ.

Теперь минимальные ставки на покупку квартир с учетом дисконтов на первичном и вторичном рынках составят 17,5% годовых. Ставка на рефинансирование кредитов по ипотеке — 18,1%. Пониженную ставку на недвижимость в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге можно будет получить при размере займа от 10 млн руб., заявили в ВТБ, в других регионах — от 6 млн руб.