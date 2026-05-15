Экс-глава Краснокамска хочет участвовать в выборах в заксобрание Прикамья

Юрий Чечеткин, возглавлявший Краснокамское городское поселение с 2005 по 2015 год, направил документы для участия в праймериз «Единой России» для выдвижения кандидатом в депутаты законодательного собрания региона. Как сообщает издание «Наш город Краснокамск», господин Чечеткин намерен участвовать в предварительном голосовании по округу №28 и по партийным спискам.

Стоит отметить, что по группе «Краснокамская №28» в праймериз участвует и глава Краснокамского округа Александр Борисов.

Сам господин Чечеткин пояснил «Ъ-Прикамье», что выдвинуться на праймериз, а в случае успеха — и кандидатом в депутаты, его попросили местные жители. Юрий Чечеткин уже был депутатом Законодательного собрания Пермского края в 2016–2021 годах. Сейчас он является директором по внешним коммуникациям ООО ПФ «Сокол».