В Самарской области на три часа объявлялась угроза атаки беспилотников
Угроза атаки беспилотной авиации объявлялась в Самарской области ночью и утром в пятницу, 15 мая. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Режим беспилотной опасности был объявлен в 2:37 (MSK+1). Отбой угрозы атаки БПЛА объявили в 6:05. В этот период в аэропорту Курумоч не вводились ограничения на прием и отправление самолетов.
В настоящее время аэровокзал работает в штатном режиме. Задержан один рейс (в Тюмень).