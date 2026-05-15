Оренбуржье получит дополнительно 850 млн рублей на восстановление дорог после паводка

Оренбургская область получит из федерального бюджета дополнительные 850 млн рублей на восстановление автомобильных дорог, пострадавших во время весеннего паводка. Соответствующее решение принято на заседании правительства РФ.

Деньги пойдут на приведение в порядок участков регионального, межмуниципального и местного значения — в общей сложности около 60 км дорожного полотна. В перечень включены также мостовые сооружения, требующие ремонта.

Речь идет об объектах, где дорожные службы оперативно обеспечили временный проезд сразу после спада воды, но капитальное восстановление до сих пор не проводилось.

Паводок в Оренбургской области в 2024 году начался 5 апреля после прорыва защитной дамбы в Орске. 14 апреля уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга достиг 12 м. Подтопления затронули 32,6 тыс. жилых домов, 52,4 тыс. приусадебных участков и 46 низководных мостов.

С подтопленных территорий эвакуировали 17,8 тыс. человек. В результате паводка в Оренбуржье пострадали 60 социальных объектов, уничтожены шесть детских лагерей.

В итоге свыше 4,5 тыс. человек лишились жилья, еще у 20 тыс. вода серьезно повредила имущество. Согласно отчету МЧС за 2024 год, в Оренбургской области из-за паводка погибли 15 человек, пострадали — более 311 тыс.

Георгий Портнов