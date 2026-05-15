Томского хакера ждет суд за взлом аккаунтов на портале «Госуслуги»

Прокуратура направила в суд уголовное дело томского хакера. Ему предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 2 ст. 272 УК РФ).

Как сообщили в надзорном ведомстве, в период с января по август 2025 года 25-летний томич приобретал неактивированные SIM-карты и регистрировал их на граждан, чьи данные находил в нелегальных базах.

«Используя эти номера для восстановления доступа, он завладел 56 учетными записями на портале “Госуслуги” и, сменив пароли, лишил их законных владельцев доступа к ним. Затем, используя приложение “Госключ”, он создавал электронные подписи и продавал их»,— рассказали в прокуратуре. Хакер, которому грозит до четырех лет лишения свободы, признал вину.

Как писал «Ъ-Сибирь», год назад в Томске судили другого хакера, который обвинялся в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и использовании вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ). Его приговорили к 6 годам 3 месяцам колонии общего режима.

Илья Николаев