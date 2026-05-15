Восстановление квартир, пострадавших в результате атаки БПЛА, завершится на следующей неделе

Восстановить внутреннюю отделку двух квартир, пострадавших от атаки БПЛА на многоквартирный дом 7 мая, планируется на следующей неделе. Сегодня об этом на заседании правительства Пермского края сообщил вице-премьер правительства Андрей Алякринский. Он отметил, что завершены внешние работы, остекление дома, а с понедельника начнутся работы по восстановлению внутренней отделки квартир. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что важно провести их максимально быстро.

Напомним, 7 мая Пермский край вновь подвергся атаке беспилотников. В результате одного из ударов в краевой столице была повреждена многоэтажка. Было повреждено остекление квартир, кровля над третьим подъездом и перекрытия в чердачном помещении. Вечером того же дня власти разрешили владельцам квартир вернуться в дом, кроме жильцов одной квартиры.