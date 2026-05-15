Краевой суд оставил в силе решение о возврате квартиры жительнице Перми, ставшей жертвой мошенников

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда оставила в силе решение районного суда о возврате квартиры жительнице Перми, ставшей жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В мае 2023 года телефонные мошенники убедили женщину оформить кредиты и продать квартиру. Жилье было продано новому собственнику за 1,8 млн руб., деньги отправлены на «безопасные счета» мошенникам. Когда женщина осознала, что стала жертвой преступников, она написала заявление в полицию. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

Чтобы вернуть жилье, пострадавшая обратилась в суд и попросила признать недействительным договор купли-продажи ее квартиры. Новый собственник направил встречный иск с требованием признать его добросовестным покупателем, выселить бывшую владелицу и снять ее с регистрационного учета.

Кировский суд Перми удовлетворил иск обманутой женщины: признал договор купли-продажи недействительным, восстановил в ЕГРН запись о праве собственности истца на квартиру, требования ответчика о признании его добросовестным приобретателем жилья по сделке с истицей и о ее выселении ее отклонил. Кроме того, суд обязал истицу вернуть покупателю уплаченные им за квартиру 1,8 млн руб. При принятии решения суд основывался на результатах судебной психолого-психиатрической экспертизы, которую прошла истец.

Не согласившись с вынесенным решением, покупатель подал апелляционную жалобу в Пермский краевой суд, требуя отменить судебный акт и провести повторную психолого-психиатрическую экспертизу, утверждая, что заключение первой экспертизы являлось недопустимым доказательством. Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда назначила проведение повторной судебной психолого-психиатрической экспертизы, результаты которой подтвердили выводы специалистов первой: обманутая женщина в момент совершения сделки не могла понимать значения своих действий и руководить ими из-за оказываемого на нее со стороны мошенников внешнего давления.

Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а апелляционная жалоба — без удовлетворения.