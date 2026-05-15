В Екатеринбурге создадут детский кардиоцентр на базе ОДКБ №1
На базе областной детской клинической больницы (ОДКБ) №1 в Екатеринбурге создадут детский кардиологический центр с кабинетом липидологии. Соответствующий приказ подписала заместитель губернатора Свердловской области – министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
В кабинете липидологии будут оказывать помощь детям с заболеваниями сердца с нарушениями липидного обмена, в том числе с длительным наблюдением.
В перечень болезней, которые будут лечить в кардиоцентре, включили 23 группы диагнозов. Среди них — тяжелые, редкие генетические и прогрессирующие заболевания, которые требуют длительного лечения.