В Екатеринбурге создадут детский кардиоцентр на базе ОДКБ №1

На базе областной детской клинической больницы (ОДКБ) №1 в Екатеринбурге создадут детский кардиологический центр с кабинетом липидологии. Соответствующий приказ подписала заместитель губернатора Свердловской области – министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В кабинете липидологии будут оказывать помощь детям с заболеваниями сердца с нарушениями липидного обмена, в том числе с длительным наблюдением.

В перечень болезней, которые будут лечить в кардиоцентре, включили 23 группы диагнозов. Среди них — тяжелые, редкие генетические и прогрессирующие заболевания, которые требуют длительного лечения.

Ирина Пичурина