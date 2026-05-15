Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге создадут детский кардиоцентр на базе ОДКБ №1

На базе областной детской клинической больницы (ОДКБ) №1 в Екатеринбурге создадут детский кардиологический центр с кабинетом липидологии. Соответствующий приказ подписала заместитель губернатора Свердловской области – министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В кабинете липидологии будут оказывать помощь детям с заболеваниями сердца с нарушениями липидного обмена, в том числе с длительным наблюдением.

В перечень болезней, которые будут лечить в кардиоцентре, включили 23 группы диагнозов. Среди них — тяжелые, редкие генетические и прогрессирующие заболевания, которые требуют длительного лечения.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все