В Каспийске возбудили дело после гибели рабочего от удара током

Уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, которое привело к гибели человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ), возбуждено в Каспийске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По данным следствия, 13 мая на стройтельном объекте по улице Бекенезская сотрудники строительной компании вели монтажные работы, используя автомобильный кран. Один из рабочих приблизил стрелу крана на недопустимое состояние к линии электропередач. А результате мужчину ударило током, он скончался на месте. Еще один рабочий с телесными повреждениями доставлен в больницу.

«Следствием установлено, что причиной произошедшего могли стать нарушения требований техники безопасности и недостаточный контроль за организацией строительных работ»,— сказано в сообщении.

Наталья Шинкарева