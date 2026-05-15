Силы ПВО сбили 355 беспилотников ВСУ над Россией за ночь

Российские средства ПВО уничтожили 355 беспилотников вооруженных сил Украины с 23:00 до 7:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Калмыкией, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Каспийского морей.

При атаке на Рязань погибли три человека, еще 12 пострадали. Власти других регионов о жертвах и пострадавших не сообщали.