Отгрузка нефти на железных дорогах в Удмуртии выросла на 32,6% в январе—апреле

Объемы погрузки на железной дороге в Удмуртии увеличились на 7,1% год к году, достигнув в январе—апреле 529 тыс. т. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал «РЖД»).

«Положительную динамику удалось обеспечить за счет увеличения отправки нефти и нефтепродуктов, которые составляют большую часть объема погрузки в регионе»,— говорится в сообщении.

За четыре месяца было отгружено 250 тыс. т. нефти (+32,6% год к году), 144,2 тыс. т. лесопродукции (-0,7%), 81,3 тыс. т. черных металлов (-10,5%).