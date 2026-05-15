После отравления газом 10 детей вновь госпитализировали в Омской области

В Омской области для повторного полного осмотра вновь госпитализировали 10 детей, которые ранее пострадали после утечки газа в одной из школ Тары. Все школьники находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили «Ъ-Сибирь» в региональном минздраве.

Как писал «Ъ-Сибирь», инцидент произошел 6 мая при опрессовке участка газопровода у школы №3. За медицинской помощью тогда обратились 14 детей и педагог. После осмотра восемь человек отпустили на амбулаторное лечение, одного ребенка выписали 7 мая. Другие дети были выписаны 12 мая, но их родственники позже сообщили, что школьникам после выписки стало хуже.

По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по статьям УК РФ о халатности и оказании небезопасных услуг. Проверку также организовала прокуратура региона.

