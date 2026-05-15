Глава Энергодара сообщил о массированном налете БПЛА на город

Энергодар подвергся массированному налету беспилотников ВСУ, заявил глава города Максим Пухов. По его словам, повреждены фасады многоквартирных домов, а также «очень много» автомобилей. Данных о пострадавших не поступало.

Всего за ночь зафиксировано девять атак, написал господин Пухов в Telegram-канале. Под удар попали вышки сотовой связи, автомобильная стоянка, автозаправочная станция, гражданская инфраструктура и жилой сектор, добавил глава города.

Энергодар — город-спутник Запорожской АЭС. Предыдущая атака на город произошла вечером 14 мая. Тогда при ударе пострадал сотрудник администрации, сообщал Максим Пухов.

