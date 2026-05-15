ЧБК уступил «Химкам» в третьем матче финала баскетбольной Суперлиги

Челябинский баскетбольный клуб после двух побед в домашних матчах третью игру финальной серии Суперлиги России проводил в гостях у соперника, подмосковного БК «Химки».

Хозяева площадки уже в первой четверти обеспечили себе солидный задел (30:16), и все попытки челябинцев переломить ситуацию привели лишь к сокращению разрыва в счете. В итоге 80:72 — победа «Химок».

Лучшим в составе ЧБК стал американский легионер Натаниэль Поллард-младший, набравший 20 очков и сделавший 10 подборов. На счету еще одного легионера челябинцев Кортеза Эдвардса 17 очков и также 10 подборов.

Счет в финальной серии до четырех побед стал 2:1 в пользу ЧБК. Четвертый матч противостояния пройдет в Химках 16 мая.

Дмитрий Моргулес