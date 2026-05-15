Более 80% жителей Челябинской области готовы подрабатывать

Выходить на подработки вне основной специальности готовы 82% опрошенных из Челябинской области. Треть (33%) респондентов указали, что им нравится разнообразие, еще половина жителей (49%) готовы согласиться при условии хорошей оплаты, сообщает hh.ru.

Финансовая мотивация остается ключевым фактором для тех, кто ищет дополнительные источники дохода: 40% опрошенных стремятся увеличить свой бюджет или нуждаются в деньгах. Еще 22% респондентов решили заняться подработкой, так как у них появилось свободное время. У 18% жителей есть конкретная финансовая цель. По 16% опрошенных хотят иметь личные деньги на собственные нужды и стремятся развить профессиональные навыки. Для 15% опрошенных подработка — это прежде всего комфортный способ формирования заработка, а 13% рассматривают ее как шанс попробовать себя в новых профессиях.

При этом главным фактором при выборе подработки являются гибкий график и возможность самостоятельно регулировать нагрузку — это отметили 41% респондентов. Также жители обращают внимание на быструю выплату денег (25%), возможность совмещения с другими видами деятельности (21%), удаленный формат работы (20%) и близость к дому (16%).

Виталина Ярховска