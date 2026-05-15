CBS: Уиткофф обсудит с Дмитриевым освобождение заключенного в России американца

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым обсудит освобождение Александра Антонова — гражданина России, США и Украины, пишет CBS News. В 2025 году суд в Санкт-Петербурге приговорил его к шести годам колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Romina Amato / Reuters Фото: Romina Amato / Reuters

Как сообщает CBS News, дочь Александра Антонова Анастасия обратилась к администрации президента США с просьбой добиться освобождения ее отца. По словам собеседника телеканала, имя Александра Антонова есть «в списке», который передали Стиву Уиткоффу для обсуждения с Кириллом Дмитриевым.

Источники телеканала рассказали, что в Госдепе США идут обсуждения о том, следует ли называть Александра Антонова неправомерно задержанным. Такой статус будет указывать на то, что США считают дело сфабрикованным. При этом несколько собеседников добавили, что в Госдепе не хотят подрывать российско-американские контакты, в том числе по теме Украины.

Александр Антонов иммигрировал в США в начале 1990-х годов. В Россию и Украину он возвращался в командировки. В марте 2025 года Антонова задержали на российско-эстонской границе. При въезде в Россию пограничники взяли его телефон и проверили соцсети, где нашли сообщения, содержащие антироссийские настроения, пишет CBS News. Через четыре месяца 1-й Западный окружной военный суд приговорил Александра Антонова к шести годам колонии по обвинению в призывах к терроризму и экстремизму.