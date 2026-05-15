Депутат заксобрания Прикамья трудоустроился на коммунальное предприятие в Краснокамске

Депутат краевого парламента от партии «Справедливая Россия» Андрей Кобелев занял пост главного инженера МУП «Гарант» в Краснокамске. С 2018-го по январь 2026 года господин Кобелев возглавлял ООО «Лысьва-теплоэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

МУП «Гарант», согласно данным сайта администрации Краснокамского округа, специализируется на предоставлении коммунальных услуг: водо- и теплоснабжения, а также на услугах по транспортировке коммунальных ресурсов.

В компании подтвердили назначение депутата на должность. Андрей Кобелев подчеркнул, что реализует ряд проектов на территории Пермского края, в том числе в Краснокамске.