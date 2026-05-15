Школы и детсады в одном из районов Рязани закрыли после удара БПЛА

В Октябрьском районе Рязани 15 мая отменили занятия в школах и детских садах. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. Прошлой ночью Вооруженные силы Украины ударили по городу беспилотниками.

«Для родителей, которым не с кем оставить детей, в школах и детских садах будут открыты дежурные группы»,— написал господин Малков в Telegram-канале.

При ударе дронов по Рязани погибли три человека, 12 пострадали. Повреждено два многоэтажных дома. Обломки также упали на территории промышленного предприятия. В городе развернули пункты временного размещения.

