Жительницу Шадринска будут судить за передачу паспорта для оформления номеров

Следственные органы по Курганской области завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летней жительницы города Шадринска. Ее обвиняют в участии в незаконной деятельности по передаче абонентских номеров (ч. 2 ст. 274.4 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, в октябре прошлого года девушка передала свой паспорт знакомому. Через него сотрудники федерального оператора связи оформили на имя жительницы 19 номеров с виртуальными сим-картами. За это она получила 1 тыс. руб. После организатор незаконной деятельности передал QR-коды идентификации номеров третьим лицам за вознаграждение в иностранной валюте. По версии следствия, номера могут быть использованы для совершения преступлений в отношении граждан РФ, в том числе мошенничества. Всего с октября 2025 года по январь 2026-го, когда подельников задержали, ими было оформлено 1,5 тыс. виртуальных сим-карт. В преступную схему вовлечено более 70 жителей региона, в том числе несовершеннолетние.

Виталина Ярховска