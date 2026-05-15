США намерены предъявить обвинения экс-президенту Кубы Раулю Кастро

Экс-президенту Кубы Раулю Кастро могут быть предъявлены обвинения со стороны США из-за уничтожения в 1996 году двух легкомоторных самолетов, сообщает CBS News со ссылкой на источники. Тогда погибли четыре сотрудника гуманитарной организации «Братья во спасение».

По информации телеканала, обвинительное заключение должно быть одобрено Большим жюри — коллегией присяжных заседателей. Предъявленные обвинения могут стать частью плана по усилению давления США на кубинское правительство.

В феврале 1996 года кубинский МИГ-29 сбил два самолета Cessna. С них «Братья во спасение» сбрасывали на территорию Кубы листовки. Организация вывозила с острова беженцев и кубинцев, которые столкнулись с политическими преследованиями. Рауль Кастро в 1966 году командовал Вооруженными силами Кубы.

Влад Никифоров