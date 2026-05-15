Трамп: США могут повторить удары по ядерным объектам в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут повторить удары по иранским ядерным объектам, чтобы сделать невозможным доступ Тегерана к урану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / Pool / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / Pool / Reuters

«Я сказал им: если они отправят туда войска, чтобы попытаться это сделать (вывезти уран,— "Ъ"), или если мы увидим, что кто-то пытается это сделать, мы просто сбросим туда пару бомб, и на этом все закончится»,— сказал господин Трамп в интервью Fox News.

По словам Дональда Трампа, США круглосуточно следят за иранскими ядерными объектами.

В июне 2025 года США нанесли удары по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе. В феврале 2026 года Соединенные Штаты начали военную операцию против Ирана. В апреле стороны договорились о прекращении огня. Одним из условий мира остается отказ Тегерана от разработки ядерного оружия.