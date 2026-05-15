Директора студгородка иркутского вуза посадили на 3,5 года за хищения

Суд вынес приговор директору студенческого городка Иркутского государственного университета путей сообщения по делу о хищении свыше 23 млн руб. у вуза. За мошенничество (ст. 159 УК РФ) ей назначили три с половиной года колонии и штраф в размере 420 тыс. руб., сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По информации ведомства, директор студгородка в период с 2001 по 2019 год фиктивно устроила на различные должности восемь человек, присвоив себе зарплату за якобы выполняемые ими обязанности. Кроме того, в 2020–2023 годах она заселяла студентов без официального оформления, а полученные от них деньги присваивала.

В результате, как установило расследование, университету был причинен ущерб на общую сумму свыше 23 млн руб. В целях его возмещения на имущество обвиняемой был наложен арест.

