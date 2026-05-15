Рубио: США рассмотрят любую сделку с Китаем ради освобождения медиамагната Лая
США готовы рассматривать любые варианты соглашений с Китаем для освобождения медиамагната Джимми Лая, который отбывает срок в Гонконге, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.
Госсекретарь США Марко Рубио
Фото: Evan Vucci / Reuters
«Мы хотели бы видеть его (Джимми Лая,— "Ъ") на свободе. Мы открыты для любых договоренностей, которые их устроят, при условии, что ему будет дарована свобода»,— сказал господин Рубио в интервью NBC News после встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина.
Владельца уже закрытой ежедневной газеты Apple Daily Джимми Лая арестовали в августе 2020 года. Тогда его обвинили в нарушении закона о нацбезопасности, который принят в Китае после массовых антиправительственных протестов в Гонконге в 2019 году. В феврале 2026 года господина Лая приговорили к 20 годам тюрьмы за сговор с иностранными силами, а также публикацию материалов, подстрекавших к мятежу против китайских властей.
Адвокаты медиамагната настаивают на том, что Джимми Лай — политический заключенный. Вину господин Лай не признает. Обжаловать приговор он отказался.