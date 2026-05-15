Рубио: США рассмотрят любую сделку с Китаем ради освобождения медиамагната Лая

США готовы рассматривать любые варианты соглашений с Китаем для освобождения медиамагната Джимми Лая, который отбывает срок в Гонконге, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Evan Vucci / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио

«Мы хотели бы видеть его (Джимми Лая,— "Ъ") на свободе. Мы открыты для любых договоренностей, которые их устроят, при условии, что ему будет дарована свобода»,— сказал господин Рубио в интервью NBC News после встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Владельца уже закрытой ежедневной газеты Apple Daily Джимми Лая арестовали в августе 2020 года. Тогда его обвинили в нарушении закона о нацбезопасности, который принят в Китае после массовых антиправительственных протестов в Гонконге в 2019 году. В феврале 2026 года господина Лая приговорили к 20 годам тюрьмы за сговор с иностранными силами, а также публикацию материалов, подстрекавших к мятежу против китайских властей.

Адвокаты медиамагната настаивают на том, что Джимми Лай — политический заключенный. Вину господин Лай не признает. Обжаловать приговор он отказался.

Эрнест Филипповский