В Приморье женщина получила два года колонии из-за ДТП с машиной скорой помощи

Находкинский городской суд признал местную жительницу виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Женщину приговорили к двум годам колонии-поселения. Ее также на два года лишили водительских прав.

Как сообщила пресс-служба судов Приморья, 1 января 2025 года жительница Находки не уступила дорогу машине скорой медицинской помощи, которая ехала с включенной мигалкой и звуковым сигналом. Произошло столкновение, из-за которого пациент скорой помощи получил тяжелые травмы. В больнице он умер.

Суд также удовлетворил гражданский иск родственников погибшего и взыскал с обвиняемой 1 млн руб. в качестве возмещения морального вреда. Отбывать наказание женщина начнет, когда ее младшему ребенку исполнится 14 лет.

Алексей Чернышев, Владивосток