Трамп: Китай согласился покупать американскую нефть

Президент США Дональд Трамп сообщил, что председателю КНР Си Цзиньпину понравилось предложение о закупке американской нефти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / Pool / Reuters Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / Pool / Reuters

«Они согласились покупать нефть у Соединенных Штатов. Они приедут в Техас — мы направим китайские суда в Техас, в Луизиану, на Аляску. Я думаю, это одна из вещей, по которым мы достигли договоренности»,— сказал господин Трамп в интервью Fox News.

По словам Дональда Трампа, его встреча с господином Си прошла лучше, чем в прошлый раз. «Знаете, в прошлый раз мы заключили около 36 сделок. Сейчас — намного больше»,— пояснил он.

В предыдущий раз президент США и председатель КНР проводили переговоры в октябре 2025 года. Дональд Трамп тогда также заявлял, что Китай согласился закупать американские энергоносители. При этом само соглашение подписано не было.