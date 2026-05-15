Новосибирцы сыграют с «Динамо» в полуфинале волейбольного Кубка России

Новосибирский «Локомотив» вышел в полуфинал мужского волейбольного Кубка России. Это стало известно по итогам последнего матча в группе Б «Финала шести», состоявшегося 14 мая.

«Зенит-Казань» нанес поражение «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) со счетом 3:0 и занял первое место в группе. «Локомотив», таким образом, оказался вторым после победы над «Динамо-ЛО» (3:1) и поражения от команды из Казани (0:3).

В полуфинале железнодорожники встретятся с российским чемпионом — столичным «Динамо». Матч состоится 16 мая. В другом матче за выход в финал будут играть «Зенит-Казань» и санкт-петербургский «Зенит».

