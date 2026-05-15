Губернатор Рязанской области сообщил о пострадавших из-за налета БПЛА

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что регион подвергся атаке беспилотников. По предварительным данным, есть пострадавшие.

«Работает ПВО. К сожалению, от обломков пострадали несколько жилых домов, а также территория одного из предприятий»,— написал господин Малков в Telegram.

О работе ПВО сообщал и мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, вблизи города сбиты пять БПЛА. В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево вводились ограничения на прием и отправку рейсов. Полностью работу приостановили аэропорты Тамбова, Калуги, Пскова, Ярославля, Нижнего Новгорода, Череповца и Махачкалы.