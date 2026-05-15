Замглавы МИД Панкин: США предпринимают действия в ущерб России

Замглавы МИД Александр Панкин заявил, что, несмотря на переговоры об урегулировании конфликта на Украине, США предпринимают действия в ущерб России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Есть и иные действия (помимо усилий по урегулированию,— "Ъ"), которые наряду с этим направлены на ущерб России — это всевозможные санкции, их список не сокращается, а увеличивается»,— сказал господин Панкин «РИА Новости».

Как добавил заместитель министра, отдельные послабления в смягчении санкционного давления есть, но они носят конъюнктурный характер.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что администрация президента США Дональда Трампа продолжает политику экс-президента Джо Байдена с разницей в том, что с действующими властями Соединенных Штатов у России есть диалог.