Глава CENTCOM назвал недостоверной информацию о сохранности ракетного арсенала Ирана

Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер назвал недостоверной информацию о том, что Иран сохранил более 70% ракетного арсенала. По его словам, армия Соединенных Штатов за 40 дней военной операции достигла всех целей и «ослабила способность Тегерана проецировать свою мощь».

«Иран больше не способен проводить массированные и масштабные атаки. Более того, с разрушенной на 90% оборонно-промышленной базой Иран не сможет восстановиться в течение многих лет»,— сказал господин Купер на слушаниях в комитете Сената США.

Как добавил глава CENTCOM, во время операции «основные региональные марионетки страны — "Хамас", "Хезболла" и хуситы — были отрезаны от поставок оружия и поддержки Тегерана». Брэд Купер также высоко оценил поддержку США, которую оказали арабские страны. При этом он указал, что «были несколько стран, которые показали себя «не самыми лучшими» партнерами.

