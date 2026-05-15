Число закрытых аэропортов увеличилось до шести

Росавиация сообщила, что аэропорты Нижнего Новгорода, Ярославля, Пскова и Череповца приостановили прием и отправку самолетов. Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропортах Калуги и Тамбова.

Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы «по согласованию с соответствующими органами», сообщала служба. Ранее такие же ограничения действовали в аэропортах Шереметьево и Домодедово.

Как минимум два самолета не смогли приземлиться во Внуково, писало ТАСС. Они летели в Москву из Саратова и Антальи. Один рейс был перенаправлен в Санкт-Петербург, второй — в Нижний Новгород. Где приземлился самолет, направленный в аэропорт Нижний Новгород, после не уточняется.