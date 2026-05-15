Хуснуллин: льготная ипотека в новых регионах сохранится до конца военной операции

Программа льготной ипотеки на жилье в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях будет действовать как минимум до конца военной операции на Украине, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Я считаю, что пока идет СВО, пока у нас не выйдет строительство в новых регионах на среднероссийский уровень, то, конечно, ставка будет 2%»,— сказал господин Хуснуллин в интервью «РИА Новости».

По словам вице-премьера, льготная ипотека в новых регионах необходима, так как жилье многих жителей было повреждено или давно не ремонтировалось. «Вторая задача: нам все-таки важно, чтобы в этих регионах жило большее количество людей»,— добавил он.

Программа льготной ипотеки под 2% на жилье в новых регионах начала действовать в 2023 году. Позднее ее также распространили на Курскую и Белгородскую области, но только для жителей этих регионов.