США вывезли весь высокообогащенный уран из Венесуэлы

США завершили вывоз высокообогащенного урана из закрытого исследовательского реактора RV-1 в Венесуэле, сообщил Госдеп Соединенных Штатов.

Весь высокообогащенный уран доставлен на полигон Саванна-Ривер в американском штате Южная Каролина, указано в сообщении Госдепа. Всего США вывезли или утилизировали 7340 кг ядерного материала, пригодного для создания ядерного оружия, по всему миру.

Операция проходила в партнерстве с Великобританией и при технической поддержке Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Как уточнил Госдеп, перевозкой высокообогащенного урана занималась именно британская сторона.

Реактор RV-1 — единственный в Венесуэле. Изначально он был построен для мирных научных исследований, а позднее был перепрофилирован для гамма-облучения медицинских принадлежностей, продуктов питания и других материалов.

Минэнерго США 9 мая сообщило, что из Венесуэлы вывезено 13,5 кг урана. Операция продолжалась шесть недель.