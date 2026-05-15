«Ак Барс» в финале Кубка Гагарина, «Мираж» и искусство российского ислама

Концерты Концерт пианистки Варвары Кутузовой 18 мая в Татарской филармонии им. Тукая пройдет концерт пианистки Варвары Кутузовой. Лауреат международных конкурсов, стипендиат фондов Владимира Спивакова и «Новые имена», обладательница «Серебряного Щелкунчика» исполнит произведения Петра Чайковского, Николая Метнера, Сергея Рахманинова и Сергея Прокофьева. Стоимость билетов — от 300 рублей. (6+) Джаз-оркестр и Этери Бериашвили 23 мая в Татарской филармонии им. Тукая выступят Филармонический джаз-оркестр Татарстана и вокалистка Этери Бериашвили. Участница проекта «Голос2», эксперт шоу «Ну-ка, все вместе!», актриса мюзикла «Мамма Мия» исполнит джазовые композиции в сопровождении оркестра под управлением Сергея Васильева. Стоимость билетов — от 2800 рублей. (12+) «Мираж» 21 мая в ресторане «Максимилианс» состоится концерт группы «Мираж». На сцене — Алексей Горбашов, гитарист, чьи мелодии определили звучание группы, и Екатерина Болдышева, чей голос стал ее визитной карточкой. В программе — как легендарные хиты, так и новые песни. Стоимость билетов — от 2500 рублей. (18+)

Постановки Фаина Раневская. Одинокая насмешница» 19 мая в Татарской филармонии им. Тукая покажут спектакль «Фаина Раневская. Одинокая насмешница». Действие разворачивается в последний год жизни великой актрисы в ее московской квартире. В постановке — подлинный юмор Раневской, ее афоризмы, анекдоты и трагикомические моменты судьбы. Стоимость билетов — от 700 рублей. (16+) «Старший сын» 20 мая в театре Камала пройдут гастроли МХТ им. Чехова со спектаклем «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова. Двое молодых людей случайно попадают в квартиру преподавателя Сарафанова, и один из них в шутку называет себя его внебрачным сыном. Эта неожиданная ложь оборачивается настоящим семейным теплом. Стоимость билетов — от 1500 рублей. (16+)

Выставки Искусство российского ислама В Национальном музее Татарстана открылась выставка «Райский сад: искусство российского ислама» — совместный проект Национального музея РТ, Института исследования стрит-арта, Музея Востока и Фонда Марджани. Экспозиция объединяет исторические предметы из Татарстана, Дагестана, Башкортостана и Крыма с работами современных художников. Шесть тематических зон — «Междумирие», «Сад», «Духовность», «Любовь», «Телесность», «Смерть» — сопровождаются видео- и аудиоконтентом, световыми инсталляциями и ольфакторными станциями. «Номады: черное и белое» До 17 мая в Галерее современного искусства проходит выставка «Номады: черное и белое» казахстанского художника Батухана Баймена, приуроченная к его 70-летию. Академик Всемирной академии искусств, новатор линогравюры создает крупноформатные работы на ткани, посвященные истории, кочевому прошлому и национальному характеру казахского народа.

Спорт Хоккей 15 и 17 мая на «Татнефть Арене» пройдут домашние матчи финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ярославским «Локомотивом». Счет в серии — 1:1 в пользу казанцев. Футбол 17 мая на «Ак Барс Арене» состоится матч 28-го тура РПЛ «Рубин» — «Пари Нижний Новгород». «Рубин» занимает 7-е место в турнирной таблице, «Пари НН» — 15-е, близкое к вылету в Первую лигу. Перед игрой выступит певец Ришат Тухватуллин.

Влас Северин