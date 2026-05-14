Жара до 30 градусов ожидается в Астрахани в пятницу

По данным Астраханского ЦГМС, в пятницу, 15 мая, на территории региона ожидается переменная облачность. Ночью местами возможны кратковременные дожди и туман. Ветер северо-западный, днем сменится на южный со скоростью 4–9 м/с.

Фото: Нина Шевченко

Температура воздуха по области ночью — +11…+16 °C, днем ожидается жара до +26…+31 °C.

В Астрахани также прогнозируется переменная облачность. Ночью обещают слабый дождь. Ветер северо-западный с переходом днем на южный, 4–9 м/с. Температура в городе ночью +13…+15 °C, днем +28…+30 °C.

В Астрахани, северных районах (включая ЗАТО Знаменск), местами в центральных и в большинстве южных районов ожидается четвертый класс пожароопасности, на остальной территории региона — третий.

Нина Шевченко