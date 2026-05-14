В Волгограде 15 мая ожидаются туман и жара

В пятницу, 15 мая, в Волгоградской области и столице региона прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков в Волгограде не предвидится, а вот ночью и утром возможен туман, считают синоптики регионального ЦГМС.

Фото: Нина Шевченко

В области ночью местами пройдут кратковременные дожди с грозами, днем в отдельных районах — небольшие дожди. Туман также ожидается ночью и утром.

Ветер в регионе и в Волгограде ночью юго-восточный, 5–10 м/с, днем сменится на северо-восточный, 6–11 м/с. При грозах в некоторых районах области порывы могут достигать 15–20 м/с.

Температура воздуха по Волгоградской области ночью составит +12…+17 °C, при прояснении возможно похолодание до +7 °C. Днем столбики термометров поднимутся до +23…+28 °C. В самом Волгограде ночью ожидается +12…+14 °C, днем воздух прогреется до +26…+28 °C.

