Дожди, грозы и теплая погода ожидаются в Пензенской области в пятницу

Переменная облачность ожидается в Пензенской области 15 мая, сообщает Приволжский УГМС. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, а местами возможны и грозы. Ветер юго-восточный, 8–13 м/с.

Ночью термометры покажут от +11 до +16 °C, при этом не обойдется без непродолжительных осадков и гроз в отдельных районах. Днем воздух прогреется до +22…+27 °C.

В ночь на субботу, 16 мая, температурный фон сохранится — +11…+16 °C, однако осадки уже не ожидаются.

