Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов возглавил астраханский «Волгарь»

58-летний Игорь Колыванов назначен главным тренером футбольного клуба «Волгарь», выступающего в дивизионе «А» российской Второй лиги.

С начала сезона 2025/2026 до конца минувшего апреля команду из Астрахани возглавлял Юрий Юхневич.

Игорь Колыванов в юношестве играл за дублирующий состав московского «Спартака», но большую часть карьеры провел в столичном «Динамо». В 1990 году он в составе молодежной сборной Советского Союза стал чемпионом Европы, а через год с 18 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР.

В конце 1991 года нападающий переехал в Италию, там играл за клубы «Фоджа» и «Болонья». Из-за проблем со здоровьем был вынужден завершить игровую карьеру в 33 года.

С 2002-го по 2010 год Игорь Колыванов работал тренером в юношеских и молодежных сборных России. Первым клубом, который возглавил специалист, стала «Уфа» — башкирскую команду он тренировал с мая 2012-го до октября 2015 года. Главным достижением команды при Игоре Колыванове стал выход из Первой лиги в Российскую премьер-лигу. В первом сезоне в высшем эшелоне отечественного футбола «Уфа» заняла 12-е место.

После «Уфы» Игорь Колыванов работал с московским «Торпедо», ереванским «Араратом» и ивановским «Текстильщиком».

Главной задачей команды «Волгарь» при новом главном тренере поставлен прямой выход в Первую лигу, а задачей-минимум — попадание в стыковые матчи за повышение в классе, отметили в пресс-службе клуба.

