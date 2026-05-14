FT: Саудовская Аравия предлагает заключить пакт о ненападении между странами региона и Ираном

Саудовская Аравия обсуждала с союзниками идею заключить пакт о ненападении между государствами Ближнего Востока и Ираном после окончания конфликта с США и Израилем. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

По словам собеседников издания, Эр-Рияд рассматривает в качестве потенциальной модели Хельсинкский процесс 1970-х годов, ослабивший напряженность в Европе во время холодной войны.

Хельсинкские соглашения были подписаны в 1975 году европейскими странами, США и СССР для снижения международной напряженности. Они включали признание послевоенных границ, территориальной целостности государств, мирное урегулирование споров, экономическое сотрудничество и другие вопросы.

В Саудовской Аравии ожидают, что Иран выйдет из нынешнего конфликта ослабленным, но все еще будет представлять угрозу для своих соседей. Источники заявили, что пакт о ненападении — одна из рассматриваемых идей.

Евросоюз поддержал идею и призвал другие страны Персидского залива присоединиться, отметили дипломаты. В Европе считают, что пакт позволит избежать будущих конфликтов, предоставив Тегерану гарантии ненападения. Неназванный арабский дипломат отметил, что пакт будут приветствовать большинство арабских и мусульманских стран, а также Иран.

«Все зависит от того, кто будет участвовать в пакте: в нынешних условиях вы не сможете объединить Израиль и Иран. Но без Израиля инициатива может оказаться непродуктивной», — сообщил дипломат. Два источника также усомнились в готовности ОАЭ присоединиться к какому-либо соглашению — они занимают наиболее критическую позицию по отношению к Ирану среди стран Персидского залива.