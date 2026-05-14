На Нижегородской ярмарке запустили сеть 5G

Оператор связи «Мегафон» организовал на территории Нижегородской ярмарки зону 5G в преддверии начала работы конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Сеть пятого поколения покрывает всю уличную территорию с презентационными стендами, Главный ярмарочный дом и павильоны, в которых будут проходить деловая и выставочная программы ЦИПР.

В компании пообещали, что во время проведения форума все его участники, местные жители и туристы смогут воспользоваться тестовой сетью 5G для общения и работы с цифровыми сервисами, вплоть до передачи потокового видео в высоком разрешении.

«ЦИПР — это ключевая площадка для обсуждения будущего цифровой экономики и технологического развития страны. Традиционно крупнейшие российские компании и госструктуры представляют здесь передовые цифровые решения. Логично, что это событие требует не только духа, но и реального контура будущего в виде сети связи пятого поколения. Установленное на площадке форума оборудование 5G рассчитано на работу в условиях большого количества одновременных подключений и обеспечит высокоскоростную передачу данных», — отметил технический директор «Мегафона» Алексей Титов.

Иван Сергеев