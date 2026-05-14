Один погиб и трое пострадали при ударах БПЛА по Белгородской области

Один человек погиб, трое получили ранения при ударах беспилотников ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба оперштаба региона.

Мужчина погиб при ударе FPV-дрона по участку в Грайворонском округе, в селе Головчино. Еще один мужчина получил осколочные ранения головы и ног. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в белгородскую больницу № 2.

Двое мужчин получили акубаротравмы и осколочные ранения лица при взрыве БПЛА в Шебекинском округе, в селе Бершаково. Их доставили в больницу Белгорода № 2. На месте ЧП поврежден автомобиль. Кроме того, при атаках ВСУ в Запорожской области повреждения получили частные дома, автомобили, заборы, дороги.