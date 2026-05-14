«Башавтотранс» предлагает продлить 6-й маршрут до Инорса

Региональный автобусный перевозчик АО «Башавтотранс» предлагает изменить схему движения маршрута 6, продлив его до Уфимского ДОКа.

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Сейчас автобусы курсируют между Телецентром и оздоровительным комплексом «Сипайловский» через улицу Менделеева и торгово-развлекательный комплекс «Планета». Перевозчик рассматривает вопрос о том, чтобы продолжить путь по улицам Жукова, Сельской Богородской, Ферина и по бульвару Баландина.

Компания ожидает согласования изменения маршрута. Итоговое решение будет принято до конца месяца.

