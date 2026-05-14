14 мая президент России Владимир Путин приехал в национальный центр «Россия» на Х съезд Союза машиностроителей и не стал говорить о высокой ключевой ставке, так как не хотел о грустном. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что тем не менее зал прежде всего хотел бы услышать именно о грустном.

Владимир Путин высоко поднял ставки. В том числе процентные

Мероприятие происходило в национальном центре «Россия», который все чаще используется как безальтернативный для мероприятий общественных организаций с президентом России. Он уже обжитой, намоленный проверками на надежность и благонадежность, и нет причины, по которой он бы не подошел.

Странно, что в рамках съезда не подготовили какой-нибудь выставки — без нее не обходится как раз ни одно мероприятие с участием Владимира Путина, а уж продукцию ВПК велел показать, казалось бы, сам Бог и Верховный главнокомандующий, что, если разобраться, в текущей политической ситуации примерно одно и то же.

Среди участников и гостей съезда преобладали те еще машиностроители: предприятия с туманными названиями типа «Машиностроительный завод», «Научно-исследовательский инженерный институт», «Конструкторское бюро аппаратостроения», «Бюро приборостроения»...

Собрались, короче говоря, в основном люди, кующие победу в тылу. Но были и гражданские.

Так, на Lada Aura приехал глава АвтоВАЗа Максим Соколов. Не так давно на съезде РСПП журналисты застигли его на месте считай что преступления, то есть выходящим из микроавтобуса Mercedes с самарскими номерами. Нынче Максим Соколов извлек уроки из легкомысленного поведения (он тогда объяснял, что торопился в командировку — вот так все и вышло, схватил, видимо, сгоряча, что подвернулось под руку, а не свое, родное...).

Главу «Ростеха» Сергея Чемезова на съезде переизбрали главой Союза машиностроителей, и это тоже было безальтернативно: а кого еще?

В какой-то момент, когда он в кресле сидел на сцене, к нему подошел кто-то и сказал, видимо, что пора встречать основного гостя. Сергей Чемезов метнулся в одну сторону, потом понял, что ему в другую... «Поздняк метаться...» — глубокомысленно заметил один из гостей у выхода из зала. Между тем Сергей Чемезов все успел. И даже появился на этой сцене еще раньше Владимира Путина.

— Слово предоставляется президенту Объединенной двигателестроительной корпорации Грачеву Александру Владимировичу,— говорил в этот момент модератор со сцены.

Вице-премьер Денис Мантуров в очередной раз дождался президента

До этого выступал глава Ростовской области Юрий Слюсарь, так ведь пока он говорил, его место в зале попытались занять, и он под хохот зала указал:

— Молодой человек, это мое место, я вернусь...— он помедлил.— Надеюсь...

Тут все, конечно, отдавали себе отчет в том, в каких условиях сейчас приходится работать.

Между тем господин Грачев, услышав, что ему начинают говорить, легко поднялся с места и упругой, летящей даже походкой направился к сцене. Раздались приветственные аплодисменты.

— Александр Владимирович! Просьба пока...

Модератор не успел договорить, как господин Грачев, не изменившись в лице (то есть просто бровь не дрогнула), той же самой летящей походкой развернулся и, не снижая скорости, с легкой мечтательной улыбкой на все том же лице приступил к возвращению на место. Мы имели дело с профессионалом.

— Вернуться на место...— закончил модератор то, в чем уже не было нужды.

— Это у нас юбилейный съезд, десятый, ну и вот за пять лет работы мы сегодня обсудили и подвели итоги всей нашей деятельности,— пояснил Владимиру Путину Сергей Чемезов.

Он не стал скрывать, что главные усилия присутствующих в зале были сосредоточены на выполнении гособоронзаказа.

Скрывать было нечего: гособоронзаказ выполняется на ура, то есть в армии удовлетворены.

— Основными инструментами формирования инженерных кадров нового поколения выступает и наш ежегодный международный форум «Инженеры будущего»,— признался Сергей Чемезов.— И уже за пять лет его участниками стали тысячи специалистов из 66 регионов страны. На площадке форума он принял представителей 99 стран мира (цифры были магическими, это немного настораживало.— А. К.). Это еще раз подтверждает, что Россию изолировать невозможно.

— «Инженеры будущего» самбо занимаются...— немного оживился президент.

— Да, в том числе,— согласился Сергей Чемезов.— Свою эффективность доказала и профориентационная акция «Неделя без турникетов».

Я сначала решил, что кому-то разрешили не подтягиваться (но понял вдруг, что подтягиваются-то, черт возьми, на турниках... О главном начинаешь забывать в этой суете, когда одни турникеты у всех на уме...), но потом осознал, что речь о турникетах на входе на предприятия. Их, очевидно, открыли для всех, а может, и зря.

— Но в то же время во время выступления наших делегатов прозвучало несколько таких проблемных вопросов,— не промолчал Сергей Чемезов,— которые, действительно, в том числе и затрагивают, в общем-то, всю страну. Это прежде всего, конечно, и курс доллара, в общем-то... Укрепление рубля, оно не очень эффективно сказывается и на экспорте продукции... Ну и, конечно же, ключевая ставка! Сегодня нам необходимы длинные, дешевые деньги для того, чтобы развивать наше предприятие для того, чтобы создавать продукцию, которая была бы конкурентоспособна, и могли бы ее активно продавать за рубеж. В том числе и для продукции, которая будет продаваться и внутри страны, это, в частности, наша авиация. По сегодняшней процентной ставке дешевых самолетов мы, к сожалению, не сможем сделать.

Надо отдать должное главе «Ростеха»: в дежурном вступительном слове он решил сказать о том, что всех действительно заботит.

— Поэтому,— продолжал он,— необходимо что-то делать для того, чтобы все-таки снизить процентную ставку, прежде всего!

— Конечно, в современной жизни, в современной экономике все важно, и услуги важны, и финансовые операции, но все-таки приятно иметь дело с людьми, которые занимаются конкретной работой...— вышел к микрофону Владимир Путин.— Конечно, Сергей Викторович (господин Чемезов.— А. К.) сейчас сказал о том, что у нас много вопросов и проблем, сложных вопросов, которые нужно вместе решать. Сейчас все-таки Х съезд, юбилейный, не буду о грустном: не буду говорить о ключевой ставке, не буду говорить о необходимости наличия длинных денег и об укреплении рубля...

А хотелось бы, чтобы все-таки было сказано и о грустном.

— Со многими из вас мы регулярно встречаемся, все это известно, обсуждаем с правительством, с Центральным банком, вы в материале...— добавил господин Путин.— Я скажу о том, что, несмотря ни на какие сложности, в последние годы отечественные машиностроители действуют в непростых условиях, включая разрыв связей с некоторыми иностранными контрагентами и внешнее давление со стороны недружественных стран.

Но тем не менее в этих обстоятельствах российские компании, их руководители, сотрудники проявляют гибкость и умение применять нестандартные подходы.

За счет переключения логистики, замены ряда комплектующих, освоения собственных, оригинальных научных и технологических решений не только сохранили ритмичную работу, но и в целом ряде случаев заняли новые позиции как на внутреннем, так и на зарубежном рынке.

Президент Владимир Путин, глава «Ростеха» Сергей Чемезов (слева) и председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев (справа) на съезде

Владимир Путин убеждал людей в зале, что на самом деле все хорошо:

— Результаты — несмотря на все проблемы, о которых мы знаем и о которых я вскользь сейчас упомянул,— все-таки весомые! По итогам прошлого года объем выпуска российской обрабатывающей промышленности почти на четверть превысил показатель 2021 года. Понятно, почему я говорю об этом, потому что как раз после 2021-го, в 2022 году начались все проблемы, о которых я знаю. Если в целом сказать, объем промышленного производства в России в 2025 году оказался на 12% выше уровня 2021 года!

Оставалось поверить и попробовать воодушевиться.

Хотя на самом-то деле именно этим людям, казалось бы, нечего жаловаться: именно к ним в условиях военного времени по идее приходят те деньги, которые уходят от остальных.

Владимир Путин еще раз поздравил машиностроителей и уехал, а они-то остались. Вышли в фойе. Было накрыто. Модератор, рядом с которым стояли Андрей Бокарев, глава Банка ПСБ Петр Фрадков, и здесь продолжал выполнять свои функции: предоставил слово Сергею Чемезову.

Вокруг них ходили люди, всем надо было успеть положить в тарелки еды и налить, но микрофон работал хорошо, все было слышно.

— Прошу поднять бокал за нашего президента...— недвусмысленно предложил Сергей Чемезов.— Человека, который сделал огромную работу, чтобы Россия наша стала такой, какая есть! За президента нашего Владимира Владимировича Путина — на счет три: раз, два, три!..

Жахнули за президента (конечно, водки, причем «Онегина». Только Сергей Чемезов налил себе, кажется, Chivas Regal). Троекратное «ура»: два коротких и одно длинное.

Фойе содрогнулось, но устояло.

Да чего такого оно не видело? Здесь же недавно съезд РСПП был.

Андрей Колесников