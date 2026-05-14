Прокурор Ульяновской области указал на недостатки системы здравоохранения региона

На заседании коллегии прокуратуры Ульяновской области были подняты вопросы состояния законности в системе здравоохранения, а также практики прокурорского надзора в этой сфере. Об этом в четверг сообщило региональное надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В заседании приняли участие профильный зампред облправительства Анна Тверскова, руководитель территориального органа Росздравнадзора Светлана Панина и министр здравоохранения региона Мария Шалягина.

В первую очередь речь шла об оказании медпомощи гражданам, имеющим онкологические, орфанные и сердечно-сосудистые заболевания.

Как отмечает ведомство, прокурор Ульяновской области Андрей Теребунов обратил внимание на то, что высокий уровень распространенности онкологических, орфанных и сердечно-сосудистых заболеваний является основной угрозой для национальной безопасности в сфере охраны здоровья. В то же время, по его словам, прокурорскими проверками выявлен ряд просчетов, негативно влияющих на качественное оказание медпомощи: дефицит финансирования регионального здравоохранения, нарушение медучреждениями условий хранения лекарств и медизделий, отсутствие системного контроля деятельности первичного звена здравоохранения, отказы в выписке пациентам льготных рецептов, фальсификация данных о прохождении гражданами профилактических осмотров, ненадлежащая укомплектованность медучреждений врачами и средним медперсоналом, ненадлежащее оснащение больниц и ФАПов медоборудованием.

Только в текущем году органами прокуратуры в данной сфере пресечено более 720 нарушений закона, инициировано возбуждение шести уголовных дел.

Прокурор области поставил перед подчиненными задачу активизировать надзорную деятельность по защите прав граждан, имеющих онкологические, орфанные и сердечно-сосудистые заболевания, организовать особый контроль вопросов деятельности региональных учреждений здравоохранения в сфере закупок.

Андрей Васильев, Ульяновск