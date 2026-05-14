Иностранный язык перевели на уголовно-процессуальный

Бывшему ректору Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова Жанне Никоновой и двум ее бывшим подчиненным Анне Чанчиной и Юлии Чичериной зачитали обвинение в присвоении начисленных сотрудникам завышенных премий и заключении фиктивных договоров с иностранными студентами. Общий ущерб от вменяемых им преступлений составил почти 7 млн руб. Жанна Никонова заявила, что никаких денег она не похищала, а предъявленное ей обвинение противоречиво и непонятно. Юлия Чичерина полностью признала вину в пособничестве, а бывший проректор решила пока не высказывать свое отношение. У бывших сотрудниц вуза арестовали часть имущества в счет возможного возмещения ущерба.

Бывший ректор Жанна Никонова пришла в суд, уверенная в своей невиновности

В Нижегородском райсуде начали судить бывшего ректора НГЛУ Жанну Никонову, экс-проректора по науке и стратегическому развитию Анну Чанчину и бывшего директора Института непрерывного образования Юлию Чичерину. Как следовало из оглашенного обвинительного заключения, следствие считает, что Жанна Никонова в 2023–2024 годах организовала в вузе преступную схему получения «откатов с премий». Сотрудникам университета начислялись стимулирующие надбавки, необоснованно завышенные на сумму от 15 тыс. до 50 тыс. руб.

Эти средства затем через Юлию Чичерину сотрудники возвращали ректору НГЛУ, часто в виде подарочных сертификатов парфюмерного магазина «Золотое яблоко», сети бытовой техники «М.Видео», также на эти деньги закупались наборы посуды, алкоголь и прочие вещи.

По этому эпизоду Жанну Никонову следователь обвинил по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение вверенного имущества в особо крупном размере».

В общей сложности по такой схеме из бюджета вуза было похищено 5,5 млн руб., полагает следствие.

Юлии Чичериной вменили пособничество в присвоении этих средств, ее защитник подчеркнул, что следствие разобралось и пришло к выводу, что она все полученное передавала ректору и себе ничего не брала.

Также Жанне Никоновой инкриминировали превышение должностных полномочий в сговоре с проректором Анной Чанчиной из «иной личной заинтересованности». Как полагает следствие, заключая со студентами-иностранцами договоры на платное образование, ректор НГЛУ также решила подписывать с ними договоры на проведение научно-исследовательских работ. Проректор затем вносила сведения о НИР в статистическую отчетность вуза, тем самым улучшая его показатели по научно-исследовательской деятельности.

По данным обвинения, таким образом с обучающимися в инязе иностранцами было заключено 88 фиктивных договоров на проведение НИР, а ущерб от них в виде неуплаченных налогов составил 1,3 млн руб.

Выслушав речь гособвинителя, бывший ректор НГЛУ заявила, что вину она не признает, никаких средств не похищала, а обвинение противоречиво и ей непонятно. Жанна Никонова сообщила, что ей вменили присвоение средств вуза в период с 24 апреля 2023-го по 30 ноября 2024 года. При этом 30 октября она покинула должность ректора и непонятно, как она могла еще месяц после своего увольнения совершать должностные преступления.

Обвиняемая раскритиковала и противоречивые выводы следствия о том, что по его материалам премия начислялась одному сотруднику, а получал ее другой, а по одному из эпизодов размер полученных надбавок превышает начисления.

«В обвинительном заключении не раскрыто и понятие "фиктивного договора". В связи с чем невозможно определить, в чем именно выразилась фиктивность и что конкретно мне вменяется в вину.

Если я, согласно обвинению, была наделена полномочиями заключать договоры на оказание платных образовательных услуг, то не понятно, в чем я превысила полномочия при заключении договоров на НИР»,— добавила Жанна Никонова. Судья Ирина Маньковская предложила обвиняемой сразу задать все непонятные ей вопросы прокурору, который изложил суть обвинения. Однако бывший ректор и гособвинитель решили в начале процесса не дискутировать, а выяснить отношения при дальнейшем исследовании доказательств.

Вторая обвиняемая Юлия Чичерина сказала, что она полностью признает вину в пособничестве присвоению средств, а бывший проректор Анна Чанчина не стала выражать свое отношение к предъявленному ей обвинению по двум уголовным статьям, сообщив, что подробно выскажется в своих показаниях. Прокуратура подготовила гражданские иски по уголовному делу, намереваясь солидарно взыскать с трех обвиняемых почти 7 млн руб. в пользу Российской Федерации. В счет обеспечения этих требований суд наложил арест на часть имущества бывших сотрудниц НГЛУ, их квартиры и машины. Защита возражала этому, говоря о несоразмерности суммы ущерба и стоимости имущества, а также о том, что квартиры женщин являются их единственным жильем.

Судебное следствие по уголовному делу Никоновой, Чичериной и Чанчиной начнется 27 мая.

Роман Кряжев