Бывшую королеву Дании Маргрете II госпитализировали из-за сердечного приступа

86-летняя бывшая королева Дании Маргрете II госпитализирована в Национальную королевскую больницу из-за стенокардии. Об этом сообщила пресс-служба королевского двора.

«Королеву Маргрете госпитализируют на выходные для наблюдения и дальнейших обследований. Ее Величество устала, но пребывает в хорошем настроении. Королевский дом сообщит, когда появятся новости»,— отметила пресс-служба.

Маргрете II была королевой Дании с 1972 по 2024 год. В своей новогодней речи 31 декабря 2023 года она заявила о своем намерении отречься от престола. Преемником стал ее старший сын принц Фредерик.

Маргрете II занимает второе место по продолжительности правления среди европейских монархов после своей четвероюродной сестры британской королевы Елизаветы II. Бывшая датская королева также стала вторым монархом по длительности пребывания у власти после султана Брунея Хассанала Болкиаха.