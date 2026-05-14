Объемы продаж рыбы в Северной Осетии выросли в 2,5 раза

В Северной Осетии с начала года продано более 2 тыс. т рыбы, что в 2,5 раза больше, чем в аналогичном периоде 2025 года. Об этом в своем канале в Max сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Кроме того, производство рыбы в республике достигло 3 тыс. т в первом квартале текущего года. «Сегодня Северная Осетия – один из ведущих регионов страны в сфере рыбоводства. В республике работают десятки специализированных предприятий, которые развивают отрасль и создают рабочие места»,— отметил господин Меняйло.

Наталья Шинкарева