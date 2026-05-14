Ракетную опасность объявили в пяти регионах России

Ракетную опасность объявили сразу в пяти российских регионах — Тульской, Орловской, Брянской, Курской и в нескольких районах Белгородской области. Это следует из публикаций властей регионов. Уведомления были опубликованы с 19:49 до 20:18 мск.

В Брянской и Курской областях менее часа назад объявили опасность БПЛА. По данным белгородского оперштаба, ракетная опасность действует в Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Корочанском, Ракитянском, Краснояружском, Прохоровском, Яковлевском, Ивнянском округах. Власти регионов призвали жителей укрыться в ближайшем здании, если сейчас они находятся на улице.